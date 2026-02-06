【「Project: MEMORY CARD」×「vaultroom」コラボアパレル】 5月中旬 発売予定 受注販売期間：2月6日20時～2月12日23時59分 ソニー・ミュージックエンタテインメントは、「Project: MEMORY CARD」と「vaultroom（ボルトルーム）」のコラボレーションアパレルを5月中旬に発売する。受注期間は2月6日20時から2月12日23時59分まで。 音楽ユニット