巨人は６日、浅野翔吾外野手（２１）が右ふくらはぎ肉離れのため、翌７日から三軍＆リハビリ班のキャンプ地である都城に合流すると発表した。春季キャンプは二軍スタートだった浅野は、前日５日に一軍に合流。午前中の練習のみの参加だったが、イ・スンヨプコーチや亀井コーチなどと笑顔で会話する姿を見せていた。だが、練習中に右ふくらはぎを痛め、この日は宮崎市内の病院を受診していた。浅野は昨季、一軍出場は２９試合