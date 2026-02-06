マウスコンピューターは2月6日、同社が展開する、ビジネスパソコンブランド「MousePro」（呼称：マウスプロ）が2026年2月に創立15周年を迎えたと発表した。MouseProは2011年に誕生して以来、「現場の声を反映した確かな品質」「柔軟なカスタマイズ性」「安心の国内生産・国内サポート」を柱に、法人顧客の業務環境に寄り添いながら進化を続けてきた。新たなロゴとブランドメッセージ○新たなロゴとブランドメッセージを発表同日、