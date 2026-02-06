【モデルプレス＝2026/02/06】俳優の山田裕貴、中島健人が、2月27日発売の『NYLON JAPAN』 2026年4月号 SPECIAL EDITIONの表紙に登場する。【写真】中島健人「イケメンすぎ」“大学の可愛い後輩”との2ショット◆山田裕貴×中島健人「NYLON JAPAN」表紙3月26日、27日にTBS系で地上波放送、その後U-NEXTでドラマシリーズを独占配信するドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で初共演した山田と中島。異なる2人の個性が輝く12ページ（内2P