【モデルプレス＝2026/02/06】六本木「UNJOUR TOKYO」に移籍し、新たなスタートを切ったさな。今回は、彼女が「一番時間をかけている」と断言するまつ毛のこだわりから、シェーディングを使わない独自の立体感メイク、そして「肋骨が閉じた」と語るピラティスの効果まで、最新の美容事情を深く掘り下げる。【インタビュー全2回の2回目】【写真】六本木美女の左右で変える“究極のまつ毛レシピ”公開◆左右非対称のこだわりまつ毛―