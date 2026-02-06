【モデルプレス＝2026/02/06】六本木の人気店から「UNJOUR TOKYO」へ移籍し、新たなスタートを切ったキャバ嬢・さな。環境を変える決断の裏にあった迷いと、ファンの言葉に背中を押された瞬間、そして「一人では限界がある」と気づいた2025年の成長を振り返る。【インタビュー全2回の1回目】【写真】六本木キャバ嬢の移籍の不安・恐怖を救った言葉◆前回のインタビュー反響と、意外な共通点― 前回のモデルプレス出演後、お店やSNS