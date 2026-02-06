着回し力優秀な白のタートルネックトップス。着膨れしにくい薄手のものを一着持っておくと、即戦力になり肌寒い春先のレイヤードコーデでも活躍してくれます。今回はこなれて見えそうな白タートルコーデを【LEPSIM（レプシィム）】のスタッフさんの着こなしからご紹介。ぜひ参考にしてみて。 白 × イエローの爽やかな配色で春を先取り 【LEPSIM】「テンセル混タートル」\1,650