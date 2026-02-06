PRIMEが運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」が、2026年1月に全国の成人男女500人を対象に「新生活準備と不用品処分」に関するアンケート調査を実施しました。調査の結果、約9割が「処分したいのに処分できていない物がある」と回答し、特に「着なくなった衣類・靴・バッグ」や「本・雑誌・書類」などが処分できずに放置されている実態が明らかになりました。また、不用品回収サービスを利用したことがない人は約7割にの