オリックス・バファローズの太田椋選手と渡部遼人選手が、「2025年の振り返り」と「2026年の決意」を語りました。（左から）パーソナリティーの田中大貴、オリックス・バファローズの太田椋選手と渡部遼人選手、パーソナリティーの林歳彦☆☆☆☆昨シーズンは113試合に出場し、自身初の規定打席に到達した太田選手。開幕戦でホームランを放ち、さらにシーズン最後の打席もホームランで締めくくるという稀有な記録を達成しまし