北海道帯広市で焼肉店を展開するルーキーファームが運営する「焼肉の虎」にて、2026年2月6日(金)から2月28日(土)までの期間限定で「氷室熟成ステーキフェア」が開催されます。十勝の自然の寒気を利用した氷室でじっくり熟成させた牛肉を、ステーキカットで楽しめる特別なフェアです。 焼肉の虎「氷室熟成ステーキフェア」 開催期間:2026年2月6日(金)〜2月28日(土)価格:1,080円〜1,680円(税込1,188円〜1,848円)販売