点灯させた堤真一と當真あみ 堤真一と當真あみが５日、都内で行われた「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」オープニングイベントに出席した。２月５日から11日までの期間限定で、街と一体となった没入体験が楽しめる、今回のプロジェクションマッピングイベントを高輪ゲートウェイ駅前「Gateway Park」で開催する。TAKANAWA GATEWAY CITY初の試みとして、高輪の過去・現在・そして 100年後の未来を光と音、そして噴水との連