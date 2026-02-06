京都・丹後で天然塩の製造を行う丹後絹塩が、にがりと天然塩を配合した新しい口内ケア製品「NIGARI SALT 歯磨き」を2026年2月5日から発売します。塩作りの現場で語り継がれてきた「にがりと天然塩」のケア効果に着目して開発された、自然由来成分にこだわった歯磨きです。 丹後絹塩「NIGARI SALT 歯磨き」 発売日：2026年2月5日価格：2,200円（税込）内容量：80g販売：Amazon この歯磨きは、塩釜での製造中に