元プロレスラーの小橋建太が完全プロデュースするプロレス興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ」は６日、４月１６日に後楽園ホールで開催する１１回目の大会で鈴木みのるがウナギ・サヤカと組んで日高郁人、青木いつ希と対戦することを発表した。同大会では、小橋が新日本プロレスの棚橋弘至社長と「トークバトル」で対決。さらに「３ＷＡＹマッチ」でスターダムの上谷沙弥、センダイガールズプロレスリングの橋本千紘、“太陽神