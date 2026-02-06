昨季限りで現役を引退し、巨人で編成本部参与を務める長野久義氏（４１）が６日、都城の３軍キャンプを訪れた。午後０時２０分。長野氏を乗せた車が球場に到着すると球場のファンからはどよめきが起きた。黒のスーツを着用し編成の業務で訪れていた長野氏は会田有志３軍監督らとともに室内での投手練習や、屋外で小雨が降る中行われたシートノックなどを見守り、こどもや背番号７のユニホームを持ったファンにサインする姿も