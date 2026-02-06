俳優で歌手の福山雅治が５７歳の誕生日を迎えた６日、大阪・なんばパークスシネマで、自身の監督作品映画「ＦＵＫＵＹＡＭＡＭＡＳＡＨＡＲＵＬＩＶＥＦＩＬＭ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ月光ずっとこの光につながっていたんだ」の舞台あいさつに登壇した。大阪の地を選んだのは、７日から大阪城ホールでライブを控えてることもあってのこと。大阪の印象を司会者に問われると「最初に大阪にライブをやったときにすごく緊張しま