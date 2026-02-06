◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート第１日（６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）開会式を前に、フィギュアスケートが開幕。団体１日目に向けた女子の公式練習が行われ、日本は坂本花織（シスメックス）が最終調整を行った。本番衣装でリンクに立った坂本。ショートプログラム（ＳＰ）の「タイムトゥセイグッバイ」をかけ、冒頭の３回転ルッツを滑らかに着氷。続くダブルアクセル、そして３回転フリッ