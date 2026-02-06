【新華社北京2月6日】中国国家市場監督管理総局副局長で国家標準化管理委員会主任の〓志勇（とう・しゆう）氏は5日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、2025年に中国が発表した国家標準が4929件に上り、前年から56％増加したと明らかにした。また、測定値の正確さを保証する国家計量基準については、新たに14件を整備したと説明した。さらに、化学成分や濃度の分析に用いられる基準試料である国家標準物質、1139種