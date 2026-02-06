「ＢＴＳオラレ上越開設１４周年記念」（６日、平和島）優出を決めた上田洋平（４９）＝滋賀・８０期・Ｂ１＝は「少し重かったけど、回ってからの足はだいぶ良さそうだし、直線も悪くない。なんなら直線もちょっと良さそうです。数字以上の感じはあります。乗り心地はずっといいしグリップ感もあります」とニッコリ。仕上がりには納得の表情を見せた。７日の優勝戦は５号艇となるが、「チルト３の寺島（吉彦＝東京）君の内に