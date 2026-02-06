現代美術家の毛利悠子さんが、革新的な作品の芸術家に贈られる米国の賞「カルダー賞」（カルダー財団主催）を受賞したと6日、所属ギャラリーが発表した。同賞は、動く彫刻「モビール」の発明で知られる米国の芸術家アレクサンダー・カルダーの功績にちなみ、2005年に創設。隔年で授与され、日本人では前回、笹本晃さんが受賞している。毛利さんは神奈川県出身。廃材などを使い、環境によって変化する事象に着目した展示で知