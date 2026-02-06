お笑い芸人のキンタロー。（44）が6日、自身のインスタグラムを更新。新作のモノマネショットを披露した。キンタロー。は「リブートの黒木メイサさんはじめました」と報告。俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）に出演中の女優・黒木メイサに扮した姿を披露した。そして「おかえり」とドラマでの黒木のセリフを引用し、「お仕事お待ちしてます」とつづった。この投稿にフォロワーからは「一