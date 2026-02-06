1日に米ロサンゼルスで開催されたグラミー賞授賞式で、トランプ政権下で強硬な移民取り締まりを行っている米連邦関税執行局（ICE）を「奪われた土地に不法な人間は存在しない。くたばれ」と放送禁止用語を使って痛烈に批判したビリー・アイリッシュ（24）が、思わぬ余波に晒されている。「ワイルドフラワー」が最優秀楽曲賞を受賞した際のスピーチで、兄でコラボレーターのフィニアスと共に登壇したアイリッシュは、戦い続け、抗議