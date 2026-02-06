記録的な大雪で死亡事故も相次いでいます。新潟県十日町市からFNN・松崎雄基記者が中継でお伝えします。十日町市では雨交じりの雪が降り始めています。除雪された雪も2メートル超えの高さになっていて、降った雪も雨を含んで少ししっとりと、重さを感じる形になっています。近所の方によると、4日午前9時ごろに雪の重さにより倒壊した建物は空き家になっていたということです。例年であれば雪下ろしなどで倒壊はしないそうですが、