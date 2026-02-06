迷子になり、交通事故で下半身不随になったおばあちゃん犬。飼い主からは「歩けないなら、安楽死して」という残酷すぎる言葉が……。一度、どん底に落ちてしまったおばあちゃん犬とボランティアさんの物語は、TikTok上で大きな反響を呼び、「ホントに泣ける」「本当に頑張ったね」と称賛の声や応援の声が届きました。 【動画：『歩けないなら、安楽死して』交通事故に遭い、下半身不随になった『迷子の老犬』を保護…】 交通事故