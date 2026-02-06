2月5日、任天堂は「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」を公開した。30分にわたってNintendo Switch 2／Nintendo Switchで発売されるソフトメーカータイトルを紹介している。 （関連：【画像あり】配信映像のスクリーンショット一覧（多数あり）） 本記事では新規発表タイトルを中心に情報をお届けする。 パワフルプロ野球2026-2027動画の冒頭では野球選手の大谷翔平が