加茂市で5日、建物脇に倒れている男性が発見され、翌日6日に死亡しました。屋根の雪下ろし中に誤って転落したと見られています。 警察によりますと、5日午前10時半ごろ、加茂市天神林で家族から男性が倒れていると110番通報がありました。倒れていたのは、加茂市天神林の農業の男性(78)で、自宅敷地内にある建物の脇で頭部から出血した状態で倒れているのが見つかりました。 男性の脇にはしごが倒れていたほか、屋根の上には