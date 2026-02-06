7日(土)や8日(日)は冬型の気圧配置が強まる見込みです。発達した雪雲が山陰から北陸に流れ込む見込みで雪の降り方が強まり、大雪のところもあるでしょう。8日(日)午前9時の予想天気図です。西高東低、冬型の気圧配置が強まるでしょう。日本海では等圧線の間隔が小さく、雪雲をもたらす北よりの風も強い見込みです。8日は寒気もかなり強まりそうです。上空およそ1500メートルの寒気の予想は、九州や中国・四国でも−12度以下になる