【あす7日（土）全国天気】（ポイント）・強烈寒波が襲来・北海道は明け方まで猛吹雪に警戒・日本海側は雪の範囲が拡大・関東も次第に雪・関東以西も一気に真冬の寒さ・日曜日は関東北部でも警報級の大雪のおそれ7日（土）は、発達した低気圧が北海道から離れていきますが、明け方まで、猛吹雪に警戒が必要です。そして、強烈な寒波が西日本や東日本にも、流れ込むでしょう。この影響で、日本海側では雪の範囲が広がり、雷を伴う所