巨人の阿部慎之助監督（46）が6日、宮崎での春季キャンプのランチ特打で打撃投手を務めた。泉口とリチャードに対して“登板”。スローボールや変化球も織り交ぜる緩急を駆使し、計87球を投じた。「気持ち良く打たせないようにしようとしていた。（直球と変化球の）ミックスで、と言うから打たせないように。それが練習ですから」と笑った。打席に立ったリチャードは「スーパーピッチャーでした。緊張は全然しなかった。秋（