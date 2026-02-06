俳優・歌手のつるの剛士さんが自身のインスタグラムで、中川翔子さんとの一コマを投稿しました。【写真を見る】【 つるの剛士 】中川翔子さんとダブルでヒーローポーズ前夜の「超英雄祭」興奮冷めやらず「これからはお子さんと一緒に」つるのさんは「昨夜の余韻からなんとかスイッチを切り替え」「今朝仕事の現場へ」「中川翔子ちゃんとご一緒だったのですが」と、この日のお仕事相手を紹介。すると「なんと昨日の #超英雄祭2026