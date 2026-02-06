◆Ｊ１百年構想リーグ▽開幕節横浜ＦＭ―町田（日産スタジアム）町田はアウェーで横浜ＦＭと対戦する。先発が発表され、神戸への期限付き移籍から復帰したＦＷエリキらが先発に名を連ねた。神村学園高で夏の総体と冬の選手権の２冠を達成したＦＷ徳村楓大、オーストラリア出身のＦＷテテ・イェンギの新加入選手２人もベンチ入りした。２０２３年の黒田剛監督就任以降、開幕戦の勝利はなし。黒田監督が４日に「そろそろ勝ち