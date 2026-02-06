【ドバイ＝吉形祐司】イラン政府が、長年の懸案だった女性へのオートバイ免許交付を解禁したことが明らかになった。閣議決定を経て、モハンマドレザ・アレフ第１副大統領が３日付で警察当局に対し、免許取得を希望する女性に運転の実技講習と試験の機会を与えるよう指示した。イランでは、女性も乗用車の免許は取得できるが、オートバイは「交通違反法」が免許の交付対象を「男性」と規定しており、免許交付の法的根拠がなかっ