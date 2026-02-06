【ミラノ共同】フィギュアスケート団体で7日（日本時間8日未明）の男子ショートプログラム（SP）に出場する選手が6日に発表され、前回北京冬季五輪で銀メダルの日本はエースの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）を起用した。2連覇を狙う米国は世界選手権2連覇中のイリア・マリニン、韓国は車俊煥、フランスはケビン・エイモズがエントリーした。