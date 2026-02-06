フィギュアスケート団体戦に向けた公式練習が本番リンクで行われ、女子SP、フリーとも起用が見込まれる坂本花織（シスメックス）が感触を確かめた。本番の衣装で滑り、3回転ルッツ、2回転半、フリップ―トーループの連続3回転を着氷。ノーミスで完遂すると、観客から大きな拍手が送られた。団体1日目のこの日はアイスダンス・リズムダンスを皮切りに、ペアSP、女子SPが行われる。