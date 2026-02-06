２０２２年の北京冬季五輪フィギュアスケート女子の金メダリストが、現在の姿を見せた。２１歳のアンナ・シェルバコワ（ロシア）。日本時間６日までに自身のインスタグラムを更新した。白いハートを添え、エレガントな白のドレスを着用。モスクワ中心部の広場を背景にして、モデルのようにポーズを取った。すっかり大人の美女になり、コメント欄には「うわー」「ただただゴージャス」「エレガントで気品があって洗練されてい