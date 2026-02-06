ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（２９）が６日、フジテレビ「サン！シャイン」にインタビュー出演した。スーツの規定違反でまさかの失格となる北京冬季五輪の悲劇から４年。「いろいろ考えた時期もあったんですけど、続けていく中で少しづつその償いができたら、少しでもスキージャンプ界に返せるものがあったらなと」と引退を考えた時期や、そこからの再起があったことを明