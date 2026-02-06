フリーアナウンサーの山本浩之（63）が6日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。一向に進まない消費税減税に怒りをにじませた。自民党は従来、消費税減税に慎重な立場だったが、今回の衆院選では2年間に限り食料品の消費税をゼロにすると掲げ、公約では「今後国民会議で財源やスケジュールのあり方など実現に向けた検討を加速する」とした。高市早苗首相は、首相としては食料品の消費税0％を2