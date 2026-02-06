北アルプスの活火山・焼岳について、気象庁は6日午後4時、火口周辺警報「噴火警戒レベル2」(火口周辺規制)を継続すると発表しました。 焼岳では、6日は午後3時までに速報値で2回の火山性地震がありました。 気象庁によりますと、1月25日に始まった火山性地震の回数は減っています。 25日は75回ありましたが、その後の1日あたりの回数は、速報値で2月4日0回、5日1回、6日は午後3時までに2回でした。 山頂付近の噴煙の