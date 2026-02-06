メ～テレ（名古屋テレビ） 水不足が続く愛知県の宇連ダムで、現状の説明会が行われました。 豊橋市や豊川市など6市に水を供給する宇連ダムは、6日午前0時時点で、貯水率がわずか5.3％まで低下しています。 ダムを管理する水資源機構は6日、宇連ダムに報道関係者を集め、豊川用水の水源の貯水状況や、節水対策の現状などを説明しました。 豊川用水の節水率は、1月28日に農業・工業用水30％、水道用水17％に引き上げ