学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「行ってら」はなんの略？「行ってら」はなんの略か知っていますか？ヒントは、あいさつです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「行ってらっしゃい」を略した言葉でした！行ってらは、親しい間柄で使われる「行ってら