２日、昆明滇王花卉の冷蔵倉庫で生花の処理を行う従業員。（昆明＝新華社配信／唐榕苓）【新華社昆明2月6日】中国雲南省は世界の主要な切り花の産地として知られる。国内市場に出回る切り花の70％は同省産が占めており、世界各地への輸出も目覚ましい伸びをみせている。昆明滇王花卉（かき）の冷蔵倉庫では、作業員が産地から届いたばかりのバラ品種「ソフィー」の出荷前処理を行っている。処理を終えたバラはコー