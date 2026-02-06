お笑い芸人・なかやまきんに君が6日、都内で行われた日清オイリオグループのイベント「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」のお披露目会に登場。減量のために愛用するようになったアイテムについて語った。【写真】血管やばっ！太すぎる上腕二頭筋なかやまきんに君の筋トレショット「日清MCT オイルHC」のアンバサダーを務めるきんに君は、「脂肪燃焼」と書かれたエプロンを身に着けて登場。コーヒーに「日清MCT オイルHC」