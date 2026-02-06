【ミラノ共同】英BBC放送（電子版）は6日までに、ミラノ・コルティナ冬季五輪に個人資格の中立選手として出場を認められたロシア勢のうち、4選手にウクライナ侵攻を支持する活動とのつながりがあるとの疑惑を報じた。