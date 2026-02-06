広島県警本部指定薬物エトミデートを使ったとして、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島東洋カープ選手羽月隆太郎容疑者（25）が逮捕された事件で、容疑者がエトミデートの使用を認める供述を始めたことが6日、広島県警への取材で分かった。県警によると、逮捕時は「使った覚えはありません」と否認していた。羽月容疑者は昨年12月16日ごろに国内でエトミデート若干量を使用した疑いで、1月27日に逮捕された。