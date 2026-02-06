出産した娘を神戸市の自宅に放置したとして母親が死体遺棄容疑で逮捕された事件で、兵庫県警は6日、首を圧迫した疑いが強まったとして殺人容疑で再逮捕した。出産後に助けを求められていた病院の院長が、逮捕した県警を批判していた。