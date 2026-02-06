JR東日本は、7日から8日にかけ降雪の予報が出ていることから、7日午後の、中央線の特急列車「あずさ」「かいじ」などの運休を発表しました。7日午後に全区間で運転を取りやめるのは、下り列車は午後4時45分東京発、松本行きの「あずさ41号」など10本、上り列車は午後1時45分松本発、新宿行きの「あずさ34号」など11本です。JR東日本は、今後天候の状況により変更が生じた場合、その都度お知らせするとしています。