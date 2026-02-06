中国時空情報集団（中国時空）のサービス能力を基盤に、中国移動、中国電信、中国聯通の3大電気通信事業者はいずれも北斗ショートメッセージサービスを開始した。これは緊急通信、アウトドアでの移動、日常の連絡における安全確保に寄与するだけでなく、健康サービス、高齢者介護、児童保護など多様な民生分野にも幅広く活用される。科技日報が伝えた。北斗ショートメッセージは北斗衛星測位システムのショートメッセージ機能に基