バイクはオービスに引っかからないという噂はウソ!? 道路には、クルマやバイクなどの速度超過、いわゆるスピード違反を取り締まるための「速度違反自動取締装置（以下、オービス）」が設置されています。 主に高速道路や幹線道路を中心に設置されており、一定の速度を超えると自動的に車両を撮影します。【画像】「えっ…」 これが「オービスの見分け方」です！ 画像で見る（37枚）オービスに撮影された場合、後日警察から「