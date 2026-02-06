Image: 山崎実業 浮かせてスッキリ収納。小型PCといえば、設置場所を問わないコンパクトさが最大のメリット。でも、意外と配線も含めるとデスク上でスペースをとってしまい、なんとなくごちゃっとして見えるなんてことも…。それを解決してくれるのが、山崎実業のMac mini専用ホルダー「スリーウェイ小型PC収納ラック XS」。デスク周りのあらゆるデッドスペースに設置できるから、デスク上が