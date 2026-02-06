◆J1百年構想リーグ長崎―広島（6日、ピーススタジアム）Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」の開幕戦にあたるV・ファーレン長崎とサンフレッチェ広島のスタメンが発表された。8年ぶりにJ1昇格した長崎は、昨季J2リーグ得点王のマテウスジェズスや元日本代表の山口蛍ら、昨季の昇格メンバーに加え、J1アビスパ福岡から完全移籍で加入した岩崎悠人ら新加入選手も多く名を連ねた。広島は日本代表GK大迫敬介らがエントリー