ÂÀ¤â¤â¥Á¥é¥ê¡Ö¿§¤Ã¤Ú¤§¡×?´ñÀ×¤Î50Âå?¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Ë¾·îÍý·Ã(53)¤¬»¨»ï¤Ç¸«¤»¤¿?ÂÀ¤â¤â¥Á¥é¥ê¤ÎÍÅ±ð?»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©»ï¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×(¾®³Ø´Û)¤Ç¼Ì¿¿¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡Ö»ä¤Î¤³¤ó¤Ê»£±Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ¤¼¤Ò¸«¤ÆÄº¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹ ½µ´©¥Ý¥¹¥È ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¾Ð¾Ð ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»£±Æ¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²èºÜ¤»¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹ ¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬1·î»£±Æ¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê